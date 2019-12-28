Шнуров вынудил Брежневу танцевать с Меладзе в прямом эфире «Голоса»

Вера Брежнева посетила полуфинал 8-го сезона «Голоса», поддержав своего супруга. В ходе прямого эфира шоу Сергей Шнуров вынудил певицу танцевать рядом с Константином Меладзе.
По 2 конкурсанта из каждой команды боролись за право петь в финале. Подопечные Шнурова исполнили композицию Киркорова «Снег», а затем зазвучала песня Little Big под названием «Skibidi». На сцене «Голоса» появилась сама группа и принялась зажигательно танцевать. Присоединиться к ним решил и лидер «Ленинграда», подняв с кресел других членов жюри. Затем он пригласил на танцпол Веру Брежневу, после чего она подошла к Меладзе и начала двигаться.
В ходе прямого эфира муж экс-солистки «ВИА Гры» вел себя достаточно резко. Продюсер осудил Шнурова и Сюткина, отметив, что они не смогли найти подход к участникам своих команд. В ответ на критику Меладзе лидер группы «Браво» высказал мнение, что композитор показал себя суровым мужчиной перед находившейся в зале избранницей.
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