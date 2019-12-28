Россия и Украина продолжили переговоры по газу в Вене

28.12.2019, 12:58, Новости дня

Делегации РФ и Украины продолжают в Вене начатые в четверг переговоры по соглашению о транзите газа в Европу, сообщил представитель Газпрома.

Представитель Газпрома сказал, что «российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются», передает ТАСС.

Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Также Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.



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Последнее: Делегации РФ и Украины продолжают в Вене начатые в четверг переговоры по соглашению о транзите газа в Европу, сообщил представитель Газпрома. Представитель Газпрома сказал, что «российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются», передает ТАСС. Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита […]

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