Россия и Украина продолжили переговоры по газу в Вене

Делегации РФ и Украины продолжают в Вене начатые в четверг переговоры по соглашению о транзите газа в Европу, сообщил представитель Газпрома.
Представитель Газпрома сказал, что «российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются», передает ТАСС.
Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.
Также Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.
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Последнее: Делегации РФ и Украины продолжают в Вене начатые в четверг переговоры по соглашению о транзите газа в Европу, сообщил представитель Газпрома. Представитель Газпрома сказал, что «российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются», передает ТАСС. Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита […]
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