«Экстремальные»: Миронова откровенно о родах

В разговоре с журналистами звезда отечественного шоу-бизнеса рассказала, что день, когда ее второй сын Федор появился на свет, был чрезвычайно тяжелым. Накануне перед этим почил близкий для семьи человек – Марк Захаров, поэтому актриса очень переживала по поводу случившегося. Роды у нее начались буквально спустя полтора дня после смерти Марка Анатольевича.

«Когда все началось, я была ошалевшая. У меня роды вообще в этот раз были

панические. Начались они с воскресенья на понедельник, и врач, ради

которого я отправилась в Грецию, был за двести километров от Афин в

своем загородном доме на море», – вспоминает актриса.

Она добавила, что когда они с супругом прибыли в клинику, то их встретило пять специалистов, ни один из которых не говорил на уверенном английском. Андрею пришлось связываться с переводчиком, чтобы донести до медиков просьбу жены не вводить ей общий наркоз.

«Да, эти роды были экстремальными. Можно сказать, с перепугу я родила сама. Когда врач доехал, поздно было что-либо делать…

«, – уже с улыбкой комментирует ситуацию Мария в разговоре с журналистами издания «7 дней».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 17 Дек 2019 в 8:45 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В разговоре с журналистами звезда отечественного шоу-бизнеса рассказала, что день, когда ее второй сын Федор появился на свет, был чрезвычайно тяжелым. Накануне перед этим почил близкий для семьи человек – Марк Захаров, поэтому актриса очень переживала по поводу случившегося. Роды у нее начались буквально спустя полтора дня после смерти Марка Анатольевича. «Когда все началось, я […]