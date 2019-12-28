«Экстремальные»: Миронова откровенно о родах

В разговоре с журналистами звезда отечественного шоу-бизнеса рассказала, что день, когда ее второй сын Федор появился на свет, был чрезвычайно тяжелым. Накануне перед этим почил близкий для семьи человек – Марк Захаров, поэтому актриса очень переживала по поводу случившегося. Роды у нее начались буквально спустя полтора дня после смерти Марка Анатольевича.
«Когда все началось, я была ошалевшая. У меня роды вообще в этот раз были
панические. Начались они с воскресенья на понедельник, и врач, ради
которого я отправилась в Грецию, был за двести километров от Афин в
своем загородном доме на море», – вспоминает актриса.
Она добавила, что когда они с супругом прибыли в клинику, то их встретило пять специалистов, ни один из которых не говорил на уверенном английском. Андрею пришлось связываться с переводчиком, чтобы донести до медиков просьбу жены не вводить ей общий наркоз.
«Да, эти роды были экстремальными. Можно сказать, с перепугу я родила сама. Когда врач доехал, поздно было что-либо делать…
«, – уже с улыбкой комментирует ситуацию Мария в разговоре с журналистами издания «7 дней».
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Последнее: В разговоре с журналистами звезда отечественного шоу-бизнеса рассказала, что день, когда ее второй сын Федор появился на свет, был чрезвычайно тяжелым. Накануне перед этим почил близкий для семьи человек – Марк Захаров, поэтому актриса очень переживала по поводу случившегося. Роды у нее начались буквально спустя полтора дня после смерти Марка Анатольевича. «Когда все началось, я […]
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