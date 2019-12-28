В ФТС рассказали о самых частых нарушениях среди контрабандистов

В 2019 году таможенные органы РФ чаще всего возбуждали уголовные дела по факту контрабанды сильнодействующих веществ, стратегически важных ресурсов, оружия и боеприпасов, культурных ценностей, следует из отчета ФТС по итогам работы за год.

В Федеральной таможенной службе РФ (ФТС) подвели итоги за год.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФТС, поступившем в газету ВЗГЛЯД, за 11 месяцев 2019 года таможенные органы возбудили 1903 уголовных дела. Примерно столько же дел было возбуждено за аналогичный период 2018 года (1954). Больше всего дел (634) возбуждены в 2019 году по факту контрабанды сильнодействующих веществ, стратегически важных товаров и ресурсов, оружия и боеприпасов, культурных ценностей.

Более 350 дел возбуждены за нарушение валютного законодательства, около 330 – за уклонения от уплаты таможенных платежей. По факту контрабанды денег таможенники возбудили 68 дел, за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий – 45 дел.

За 11 месяцев 2019 года было возбуждено почти 138 тыс. дел об административных правонарушениях (АП). Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года (131 тыс.). Наибольшее количество дел по АП возбуждено по фактам недекларирования, либо недостоверного декларирования товаров (25,5% от общего числа), а также непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров (24,5%).

В 2019 году ФТС активно боролась с контрабандой наркотиков. Всего российскими таможенными органами было изъято 12,4 тонны наркотических средств и психотропных веществ (3.34 тонны), их прекурсоров (8,7 тонны) и сильнодействующих веществ (152 кг.)

За 11 месяцев 2019 года по результатам проверочной деятельности подразделения таможенного контроля после выпуска товаров (в том числе совместно с иными государственными органами) выявлен ущерб, причиненный экономическим интересам государства в результате нарушения законодательства, на сумму 25,7 млрд руб. (за аналогичный 2018 года 16,3 млрд руб.).

Напомним, на этой неделе руководитель ФТС Владимир Булавин на встрече с журналистами рассказал о реформе таможенных органов, развитии интернет-торговли, реализации режима контрсанкций.

По его словам, благодаря реформе были созданы и функционируют 12 Центров электронного декларирования (ЦЭДов), и до конца 2020 года планируется запустить оставшиеся по плану четыре ЦЭДа – в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. В следующем году ФТС расширит функционал «Личного кабинета участника ВЭД». Появятся возможности обмена юридически значимыми электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью.

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