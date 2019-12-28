Петр Чернышев показал их с Анастасией Заворотнюк подросшую дочь

Петр Чернышев переживает непростые времена: по данным СМИ, у его жены Анастасии Заворотнюк — глиобластома. Однако официальных подтверждений этому нет: семья не дает никаких комментариев. И лишь изредка в аккаунте Instagram, который ведет дочь актрисы Анна, появляются опровержения всех страшных слухов и домыслов, которые в отсутствие информации множатся в интернете.

Минувшим вечером Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике, сыграв главную роль в ледовом спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В сказочной истории о фее, полюбившей человека, вместе с Петром вышли на лед многократные чемпионы Европы и мира Татьяна Навка, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, семикратный чемпион Италии, бронзовый призер чемпионата Европы в парном катании Ондржей Готарек и многие другие звезды фигурного катания. «Спящая красавица. Легенда двух королевств» стала дебютом для самой юной участницы шоу, дочери Татьяны Навки Надежды Песковой и для маленькой дочери Петра Милы.

Малышка, которой в октябре этого года исполнился год, весь спектакль наблюдала за папой из зрительного зала. Об этом в финале шоу зрителям сообщила Татьяна Навка. Для самого Петра присутствие дочки стало приятной неожиданностью. Он взял малышку на руки и вывел на лед. Не сдерживая эмоции, фигурист обнимал дочку и целовал ее маленькие ручки, а арена плакала от умиления.

Напомним, по информации ряда СМИ, 13 сентября состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживается с помощью медикаментозных препаратов. Ранее с поддержкой актрисы выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября на Первом канале вышел специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появился первое заявление ее семьи.

Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию» от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!

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