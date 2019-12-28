Эксперты составили рейтинг самых дорогих дронов в мире, доступных на рынке на сегодняшний день. Список открывает аппарат под названием Xactsense MAX-8, разработанный для геодезистов.

Сверхмощный коммерческий квадрокоптер оснащен сразу 8 двигателями и способен переносит до 7 килограммов различного груза. Xactsense MAX-8 разгоняется до 81 км/час и может функционировать без подзарядки почти 40 минут. Цена дрона составляет около 65 тысяч долларов. Следом располагается Scorpion 3 Hoverbike, который можно считать байком и дроном. Например, транспортное средство может переносить человека, а также подниматься с различным грузом на высоту более 10 метров. За данный аппарат придётся заплатить почти 80 тысяч долларов. ТОП-3 открывает Yamaha RMAX, созданный для опрыскивания виноградников. Богатое оснащение позволяет дрону в кратчайшее время распылять различные вещества, максимальная скорость едва превышает 100 км/час. Устройство не является на 100% автономным, однако может сохранять высоту и темп, отмечают специалисты. Стоимость составляет около 100 тысяч долларов.

Вторая позиция в рейтинге была отдана октокоптеру Xact Sense Titan, целью которого является исследование местности и картография. Дрон может взлетать на 55-метровую высоту и переносить до 22 кг груза. Аппарат обойдется покупателю примерно в 120 тысяч долларов. Самая дорогая модель в рейтинге (более 350 тысяч долларов) — EHang 184, являющаяся универсальной. В целом дрон больше похож на вертолет: максимальная скорость – чуть более 58 км/час, также им можно управлять посредством смартфона.

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Последнее: Эксперты составили рейтинг самых дорогих дронов в мире, доступных на рынке на сегодняшний день. Список открывает аппарат под названием Xactsense MAX-8, разработанный для геодезистов. Сверхмощный коммерческий квадрокоптер оснащен сразу 8 двигателями и способен переносит до 7 килограммов различного груза. Xactsense MAX-8 разгоняется до 81 км/час и может функционировать без подзарядки почти 40 минут. Цена дрона […]