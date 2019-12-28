Медики назвали болезни, от которых человека защитит сушеная гвоздика. Для получения терапевтического эффекта специалисты рекомендуют жевать пряность.

Химический состав гвоздики довольно богат. В ней содержится множество витаминов, минералов и эфирное масло. С древних времен люди пользовались ее лечебными свойствами. Пряность оказывает бактерицидное, антигельминтное, противогрибковое, обезболивающее, спазмолитическое, ранозаживляющее, ветрогонное и антиканцерогенное действие.

Медики рекомендуют применять ее при воспалительных процессах ротовой полости и горла. Если жевать сушеную гвоздику каждый день, то можно избавиться не только от боли, но и освежить дыхание. Хорошо помогает такая привычки и при гипотонии. Пряность устранит головокружение и усталость, которые являются основными симптомами этого заболевания. Позитивное воздействие гвоздика оказывает на пищеварительную систему, улучшая метаболизм и помогая при метеоризме. Уникальным свойством этой приправы является профилактика возникновения онкологических заболеваний. Она способна замедлить рост опухоли и развитие раковых клеток.

С осторожностью эту пряность стоит употреблять людям с гипертонией и язвой двенадцатиперстной кишки. Специалисты предупреждают, что лечение специями не может заменить основную терапию, назначенную лечащим врачом.

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