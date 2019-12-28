Медики: Вирус ВИЧ мутировал в сторону большей заразности за последние 10 лет

Медики подвели итоги десятилетнего исследования вируса иммунодефицита человека и пришли к выводу, что болезнь мутировала в сторону большей заразности. Они отметили, что микроорганизм накапливается в крови и стал успешнее в размножении.
Естественному отбору подвержены все существующие организмы. В течение времени либо вид вымирает, либо мутирует, приспосабливаясь к меняющимся условиям. Ранее ученым было трудно доказать, что вирусы также подвержены этим процессам.
Ученые провели исследование, в ходе которого наблюдали за 41409 пациентами, имеющих диагноз ВИЧ. Больные регулярно сдавали анализы, из которых специалисты выделяли образцы вируса и изучали его структуру. Много времени они посвятили сравнению кластеров. Специалисты установили, что чем больше размер однородных объединений, тем успешнее вирус. Количество болезнетворных частиц в крови испытуемых изменялось в течение десятилетия. Медики определили, что нагрузка инфицирования на всех стадиях течения заболевания выросла. Это повысило риск заражения других людей.
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