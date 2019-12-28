Телегин назвал причину развода с Пелагеей

Хоккеист ЦСКА и сборной РФ Иван Телегин рассказал о причинных расставания с певицей Пелагеей.
Телегин написал в Instagram, что «все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается», порой «просто случается жизнь».
«Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать, и помогать друг другу!», – написал хоккеист.
Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. У пары есть дочь Таисия.
Ранее Пелагея объявила в соцсетях о расставании с мужем.
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Последнее: Хоккеист ЦСКА и сборной РФ Иван Телегин рассказал о причинных расставания с певицей Пелагеей. Телегин написал в Instagram, что «все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается», порой «просто случается жизнь». «Я очень рад, что в моей жизни были […]
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