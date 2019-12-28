Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о нападении Стаса Барецкого

Лука Затравкин пояснил подписчикам в Instagram о неприятной ситуации. Оказывается, сын Никаса Сафронова стал жертвой из-за нападения Стаса Барецкого.

По словам пианиста, иногда он принимает участие в мероприятиях для игры на коммерческой основе. На этот раз наследник Никаса Сафронова должен был сыграть на открытии одной из столичных больниц и получить за это гонорар. Как отмечает Затравкин, его подставила бывший лечащий врач Бари Алибасова Марият Мухина. Сын знаменитости сказал, что доктор пригласила на встречу Стаса Барецкого, известного своим желанием снять 3-й эпизод фильма «Брат». Он вел себя враждебно по отношению к артисту и даже пытался его избить. «Один из ударов пришёлся мне на плечо», — заявил музыкант. Он добавил, что не стал отвечать шоумену на нападение, ведь тот является «жертвой своего образа».

Совсем недавно Лука Затравкин попал в другую неприятную историю, когда не мог самостоятельно выбраться из туалета в ходе полета на лайнере. Эта ситуация получила широкую огласку в прессе, а сам пианист жаловался: никому не интересно, что он является победителем международных конкурсов.

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Последнее: Лука Затравкин пояснил подписчикам в Instagram о неприятной ситуации. Оказывается, сын Никаса Сафронова стал жертвой из-за нападения Стаса Барецкого. По словам пианиста, иногда он принимает участие в мероприятиях для игры на коммерческой основе. На этот раз наследник Никаса Сафронова должен был сыграть на открытии одной из столичных больниц и получить за это гонорар. Как отмечает […]