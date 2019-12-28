Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о нападении Стаса Барецкого

28.12.2019, 12:30, Разное

Лука Затравкин пояснил подписчикам в Instagram о неприятной ситуации. Оказывается, сын Никаса Сафронова стал жертвой из-за нападения Стаса Барецкого.
По словам пианиста, иногда он принимает участие в мероприятиях для игры на коммерческой основе. На этот раз наследник Никаса Сафронова должен был сыграть на открытии одной из столичных больниц и получить за это гонорар. Как отмечает Затравкин, его подставила бывший лечащий врач Бари Алибасова Марият Мухина. Сын знаменитости сказал, что доктор пригласила на встречу Стаса Барецкого, известного своим желанием снять 3-й эпизод фильма «Брат». Он вел себя враждебно по отношению к артисту и даже пытался его избить. «Один из ударов пришёлся мне на плечо», — заявил музыкант. Он добавил, что не стал отвечать шоумену на нападение, ведь тот является «жертвой своего образа».

Совсем недавно Лука Затравкин попал в другую неприятную историю, когда не мог самостоятельно выбраться из туалета в ходе полета на лайнере. Эта ситуация получила широкую огласку в прессе, а сам пианист жаловался: никому не интересно, что он является победителем международных конкурсов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Лука Затравкин пояснил подписчикам в Instagram о неприятной ситуации. Оказывается, сын Никаса Сафронова стал жертвой из-за нападения Стаса Барецкого. По словам пианиста, иногда он принимает участие в мероприятиях для игры на коммерческой основе. На этот раз наследник Никаса Сафронова должен был сыграть на открытии одной из столичных больниц и получить за это гонорар. Как отмечает […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика