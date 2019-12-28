Пелагея вернулась на проект «Голос» после расставания с Иваном Телегиным

Пелагея после расставания с Иваном Телегиным вернулась на «Голос». Вот только на этот раз певица примет участие в проекте не как наставница, а как приглашенная звезда.

После выступления конкурсантов знаменитость дала интервью корреспондентам Первого канала, в котором рассказала, что очень скучала по шоу. «В этот раз подобрался очень интересный состав участников», — поделилась Пелагея. Она также рассказала, как тепло относится к Полине Гагариной. Супруга Ивана Телегина знакома со всеми членами жюри «Голоса» кроме Сергея Шнурова. «Эта сцена для меня заколдованная», — добавила звезда. В ходе полуфинала проекта она исполнила композицию «Конь», которую за ночь выучила на 3-х языках.

На днях Пелагея пояснила публике о бракоразводном процессе с хоккеистом. Ранее в СМИ появились фото, на которых Телегин запечатлен в компании с какой-то девушкой. Позже он отметил, что за все благодарен жене, но им было сложно вместе, поскольку оба являются сильными личностями.

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