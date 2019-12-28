Пелагея вернулась на проект «Голос» после расставания с Иваном Телегиным

28.12.2019, 12:10, Разное

Пелагея после расставания с Иваном Телегиным вернулась на «Голос». Вот только на этот раз певица примет участие в проекте не как наставница, а как приглашенная звезда.
После выступления конкурсантов знаменитость дала интервью корреспондентам Первого канала, в котором рассказала, что очень скучала по шоу. «В этот раз подобрался очень интересный состав участников», — поделилась Пелагея. Она также рассказала, как тепло относится к Полине Гагариной. Супруга Ивана Телегина знакома со всеми членами жюри «Голоса» кроме Сергея Шнурова. «Эта сцена для меня заколдованная», — добавила звезда. В ходе полуфинала проекта она исполнила композицию «Конь», которую за ночь выучила на 3-х языках.

На днях Пелагея пояснила публике о бракоразводном процессе с хоккеистом. Ранее в СМИ появились фото, на которых Телегин запечатлен в компании с какой-то девушкой. Позже он отметил, что за все благодарен жене, но им было сложно вместе, поскольку оба являются сильными личностями.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Переговоры по согласованию контракта на транзит российского газа через Украину с 2020 года, которые начались 26 декабря в Вене, могут затянуться до 29 декабря. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» рассказал глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон сегодня.  «Продолжаем активно работать с «Газпромом». Возможно, будем и сегодня и завтра», – заявил он.  В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика