Sony PlayStation 5 получит уникальный геймпад

Уже в скором времени рынок консолей пополнится девайсами нового поколения, например, Sony PlayStation 5. Японская игровая приставка, безусловно, будет обладать массой различных особенностей, но одно свойство является революционным, ведь ранее оно не встречалось в подобных устройствах. Недавно инсайдеры распространили информацию о том, что разработчики решили запатентовать джойстик DualShock 5.

Ключевым преимуществом данного геймпада можно считать специальные кнопки для средних пальцев, которые используются во время игр. Таким образом у геймеров появится преимущество: в шутерах новые кнопки будут отвечать, к примеру, за команду мгновенного броска гранаты. Поскольку геймпад будет подвижным, игроки смогут еще лучше контролировать процесс, решая, когда нажимать кнопки — быстро или медленнее.

Что касается формы, то здесь DualShock 5 от PS 5 будет очень напоминать своего предшественника — DualShock 4 от консоли предыдущего поколения. Впрочем, у них будет разница в габаритах, следовательно – и в ощущениях. Создатели пообещали сделать новый джойстик более эргономичным и удобным, не исключено появление поддержки беспроводной зарядки по Qi. Предположительная стоимость новой игровой приставки – около 500 долларов.

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