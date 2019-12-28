Эксперты по туризму рассказали об интересных местах для празднования Нового года. Они составили список стран с самыми необычными традициями.
Для ценителей ярких впечатлений туристические фирмы рекомендуют посетить в этот период Багамы. Там проходит традиционный карнавал Джанкану, который пользуется особой популярностью среди жителей США. Он будет длиться с 26 декабря по 1 января. Традиция уходит своими корнями в далекое прошлое, когда рабам позволяли немного отдохнуть и отметить Рождество. На улицах можно будет увидеть много людей в ярких костюмах и услышать звуки барабанов. Самые популярные угощения – жаренный цыпленок и горшок риса с ветчиной.
Празднование в Мадриде понравится любителям активного образа жизни. Там можно будет встретить Новый год на велосипеде. Блюда испанской национальной кухни создадут особую атмосферу. В Бразилии обязательно стоит посетить традиционные вечеринки, а также посмотреть на фейерверки. Новый год на этой территории – это летний праздник, потому идет сезон пляжей и купания в водоемах.
Японцы в праздничные дни задумываются о жизни и предаются размышлениям. В этот период они посещают синтоистские или буддийские храмы. Входы в жилища принято украшать кадомацу. О приходе Нового года извещают 108 ударов колоколов, каждый из которых прогоняет пагубные заботы. В Венеции принято надевать наряды красного цвета для встречи праздника. Для того, чтобы наступающий год был богат на радостные события, каждый должен съесть острую колбаску. Одной из интересных традиций является купание в холодной морской воде на пляже острова Лидо.
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