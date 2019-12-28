В Крыму бойцовская собака после нападения покусала школьника

28.12.2019, 12:21, Разное

В Крыму собака бойцовской породы после нападения покусала школьника. Инцидент случился в Нижнегородском районе.
Во время происшествия ребенок находился в квартире один. Животное отгрызло школьнику ухо, а также сняло часть кожи на черепе. Когда домой вернулась мать 10-летнего мальчика, собака убежала. Сейчас ребенок получает необходимую медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице. Его жизнь вне опасности, однако состояние тяжелое.

Как пишет «Российская Газета», в начале января следующего года пострадавшего должны перевести в НИИ детской хирургии и травматологии Москвы для продолжения лечения. На данный момент согласован план терапии. В Крыму врачи предполагают развитие осложнений, в связи с чем предпринимают меры, чтобы их избежать.



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