В Крыму бойцовская собака после нападения покусала школьника

В Крыму собака бойцовской породы после нападения покусала школьника. Инцидент случился в Нижнегородском районе.

Во время происшествия ребенок находился в квартире один. Животное отгрызло школьнику ухо, а также сняло часть кожи на черепе. Когда домой вернулась мать 10-летнего мальчика, собака убежала. Сейчас ребенок получает необходимую медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице. Его жизнь вне опасности, однако состояние тяжелое.

Как пишет «Российская Газета», в начале января следующего года пострадавшего должны перевести в НИИ детской хирургии и травматологии Москвы для продолжения лечения. На данный момент согласован план терапии. В Крыму врачи предполагают развитие осложнений, в связи с чем предпринимают меры, чтобы их избежать.

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