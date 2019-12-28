«Этот день мы решили отметить с размахом»: Любовь Успенская отпраздновала 30-летие дочери Татьяны Плаксиной

28.12.2019, 12:21, Разное

Любовь Успенская трогательно поздравила Татьяну Плаксину с 30-летием посредством публикации в Instagram. Певица с размахом отметила день рождения дочери.
По словам звездной матери, этот день является одним из самых радостных в ее жизни. «Будь всегда такой улыбчивой!» — обратилась к имениннице Любовь Успенская. Как сказала артистка, она решила отпраздновать юбилей наследницы вместе с друзьями. В комментариях под трогательным постом отметились многие коллеги знаменитости, а также поклонники, которые пожелали 30-летней Татьяне Плаксиной здоровья, счастья и успехов.

Немного больше года дочь исполнительницы неудачно упала с велосипеда в ходе отпуска на Коста-Рике, серьезно травмировав лицо. Она лечилась в лучших медицинских учреждениях Европы, в Швейцарии, а в последнее время находилась в Таиланде, где тоже занималась восстановлением. Ранее Успенская отмечала, что готова ради наследницы на все.



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