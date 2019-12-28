Мнение: «Ложь, наглая ложь и статистика»

«Ложь, наглая ложь и статистика» — крылатое выражение, наиболее известная (и одна из лучших) критика прикладной статистики. Выражение получило известность благодаря Марку Твену. Так вот, ребята и девчата, Марк Твен прав. Гляньте сюда, на картинку, отражающую на графике динамику изменения просмотров пользователями КОНТа всяких Нашых писаний. И что мы тут видим?

Видим, что 22 Декабря 2019 Мы опубликовали нечто такое, что существенным образом повлияло на статистику *просмотров материалов*, Нами опубликованных.

Насколько существенно? Да за два дня с 22.12.2019 по 24.12.2019 КОНТ нарисовал Нам снижение примерно пятикратное снижение. Вжык, и готово.

Обратите вниманье, КОНТ стабильно рисовал Нам с 18.12.2019 по 21.12.2019 *просмотры материалов* около 400 ежедневно. Причом в эти дни Мы ничо не публиковали. То есть это средне статистическое количество *просмотров материалов*. Типа обычная невзбаламученная ничем линия графика.

Потом, бац. Мы 22.12.2019 опубликовали статью под названьем *Рассмотрим умственным взором слово *квест*. Не буквы, но смыслы. Выясним эти смыслы. А потом примерим их к непростой ситуацыи, сложывшейся на КОНТе*.

И КОНТ обиделся. И типа отомстил. Как бы стал душыть, приговаривая…

Х.З. чо он два дня приговаривал. Но потом какбэ успокоился. Линия графика вернулась к среднестатистическим значениям.

Вон график. Грибы врать не будут.

Какие у кого будут соображения?

Нашы соображения такие.

1. КОНТ, это не просто программа типа текстового редактора с наворотами. У КОНТА есть интеллект и нервная система.

2. Наличие интеллекта у программы под названьем КОНТ позволила этому алгоритму понять, что Мы написали про него нечто, негативно его характеризующее. Без админов и прочих дежурных у монитора. КОНТ САМ всё понял.

3. И обиделся. Значит у КОНТа есть нервная система и амбицыи. Типа гонор. Обиду КОНТа зафиксировал график статистики. Не может быть чтоб такой хуйнёй занимался какой-нибудь админ-модер.

ВЫВОДЫ.

1. Тут замешан ИИ КОНТа. Лично и непосредственно сам КОНТ как алгоритм, как самостоятельно мысляща программа. Зуб даём.

2. Будъте осторожнее. КОНТ всё про Вас знает. И может отомстить, если чо не понравится. Берегитесь.

.

Грибы.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты составили рейтинг самых дорогих дронов в мире, доступных на рынке на сегодняшний день. Список открывает аппарат под названием Xactsense MAX-8, разработанный для геодезистов. Сверхмощный коммерческий квадрокоптер оснащен сразу 8 двигателями и способен переносит до 7 килограммов различного груза. Xactsense MAX-8 разгоняется до 81 км/час и может функционировать без подзарядки почти 40 минут. Цена дрона […]