Мнение: «Русских увезли на вертолёте»: реакция в Израиле на якобы драку с бойцами США



Израильская пресса обратила внимание на инцидент, связанный с дракой между российскими и американскими бойцами в одном из христианских анклавов Сирии.

Издание The Jerusalem Post пишет о том, что происшествие произошло в Телль-Тамерлане на северо-востоке Сирии в среду:

Российские войска присутствовали в этом районе одновременно с американскими подразделениями, и когда обе стороны встретились, это перешло в кулачный бой, из-за их присутствия в одном и том же месте.

Как указывает JP, бойцов США сопровождал переводчик, который донес до них мнение местных жителей, назвавших американцев «предателями».

При всем уважении к президенту [США], оставлять курдов одних против кровожадного Султана выглядит предательством

— указывает пользователь PurpleDucky.

В целом данный материал вызвал живую реакцию у читателей, которых, в частности, интересовал вопрос, кто вышел из данного «столкновения» победителем:

Так кто же победил? Наверняка были свидетели, которые видели, как русские бойцы сбивали американских солдат с ног, словно крошечные кегли для боулинга! (GoldBottle).

Было сообщение от местных властей о том, что трое российских солдат были избиты настолько сильно, что их увезли в военный госпиталь на вертолете (OliveGuitar).

Русские были слишком пьяны, как обычно, чтобы дать хороший бой (PurpleDucky).

Американские солдаты проиграли, потому что, когда вы слишком полагаетесь на технологии, винтовки и беспилотники, вы не можете использовать навыки рукопашного боя (RedGuitar).

Американцы поднимают тяжести. Россияне не могут позволить себе лишние килограммы (OrangeCarrot).

Сам факт драки вызвал недовольство, так как, по мнению ряда комментаторов, она вообще не могла бы произойти, если бы войска РФ не пустили на Ближний Восток:

Обама – предатель со своей глупой красной линией, которая позволила России находиться в Сирии (GoldSubmarine).

США должны изменить курс и вернуться в Сирию в большем количестве. Вооружите курдов до зубов и дайте им воздушную поддержку, а остальных загоните под землю (GoldGoggles).

Оценка потасовки между военными переросла в анализ боевых возможностей стран:

К сожалению, американцы редко побеждают. Последний случай победы американских военных был в Гренаде. Остров без танков, самолетов, без армии как таковой (GreenSailboat).

В качестве «эпиграфа» к произошедшему можно привести мнение пользователя RedGuitar:

Я бы хотел, чтобы мы могли уладить все мировые войны кулачными боями. Американские войска против русских, израильские бойцы против сирийских солдат и т. д.

Министерство обороны РФ накануне прокомментировало сообщения о якобы драке, отметив, что сообщения базирующейся в Лондоне "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, являются (цитата) ".примитивным фейком". При этом в зарубежных СМИ, как видно, этому "информационному поводу" уделяется повышенное внимание.

https://topwar.ru/166226-russk…

Источник: Конт

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