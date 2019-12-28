Мнение: Как Сталин превратил кресло чиновника в трон фараона

По поводу уровня власти Сталина до сих пор идут горячие споры. Например, члены секты так называемых «сталинистов» часто утверждают, что Сталин до войны «не имел власти» и поэтому не несет никакой ответственности за происходившие в СССР негативные явления типа чудовищного голода и массового террора. Давайте разбираться с документами на руках.

Должность генерального секретаря была учреждена 3 апреля 1922 года Пленумом ЦК РКП(б), в качестве аппаратной должности в Секретариате ЦК КПСС. Первым партийным деятелем, занявшим эту должность, стал Сталин. Решение ЦК можно увидеть в пункте «в» протокола о проведении: «Установить должность генерального секретаря и двух секретарей. Генеральным секретарём назначить т. Сталина, секретарями — тт. Молотова и Куйбышева». Кандидатура Сталина была «продавлена» Лениным с тем расчетом, чтобы она не досталась Троцкому.

Ленин ценил организаторские способности Сталина, но деспотическая манера его поведения («Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью») заставила Ленина в «Письме к съезду» написать, что Сталин «слишком груб» и этот недостаток является «нетерпимым в должности генсека». Письмо Ленин адресовал XII съезду РКП(б), но новый приступ болезни не позволил ему сделать соответствующие распоряжения.

Что же означает должность генерального секретаря ЦК? Только одно: он отвечает за подбор кадров среднего звена — руководителей отделов ЦК, секретарей обкомов и крайкомов, а также за организацию работы партийных структур и мероприятий. Таким образом, это аппаратный чиновник. Но овладев контролем над кадрами, Сталин к концу 1920-х годов постепенно сосредоточил в своих руках столь значительную власть, что эта должность стала ассоциироваться с высшим постом не только в партийном руководстве (хотя Устав ВКП(б) не предусматривал её существование), но и во всем государстве.

На XVII съезде по предложению Сталина, озвученном в отчётном докладе, съезд утвердил кардинальную перестройку системы партийно-государственного контроля. Отныне Сталин контролировал всех и никто не мог контролировать Сталина.

Ни в одном из уставов партии ничего не сказано о должности «генерального секретаря». В уставе РКП(б) 1922г. есть следующий текст: «Центральный Комитет образует для политической работы Политическое бюро, для организационной работы — Организационное бюро и Секретариат во главе с секретарем, членом Организационного бюро ЦК.»

В уставе РКП(б) 1926г. о секретарях ЦК вообще ни слова: «Центральный Комитет организует: для политической работы — Политическое бюро, для общего руководства организационной работой — Организационное бюро и для текущей работы организационного и исполнительного характера — Секретариат.»

В уставе ВКП(б) 1934г. эта фраза просто продублирована: «Центральный комитет организует: для политической работы — Политическое бюро, для общего руководства организационной работой — Организационное бюро и для текущей работы организационного и исполнительного характера — Секретариат.»

В уставе ВКП(б) 1939г. сказано следующее: «Центральный Комитет ВКП(б) организует: для политической работы — Политическое бюро, для общего руководства организационной работой — Организационное бюро, для текущей работы организационно-исполнительного характера — Секретариат, для проверки исполнения решений партии и ЦК ВКП(б) — Комиссию партийного контроля.»

В уставе КПСС 1952 года сказано: «Центральный Комитет Компартии Советского Союза организует: для руководства работой ЦК между пленумами — Президиум, для руководства текущей работой, главным образом по организации проверки исполнения решений партии и подбору кадров,— Секретариат.»

Как видим, согласно всех редакций устава партии должность секретаря ЦК были аппаратно-бюрократической и никакого отношения к государственной власти не имела. Однако именно Сталин принимал важнейшие решения государственной власти, которые чисто формально принимались в других инстанциях. Сам Сталин в официальных документах, как правило, не подписывался как «генеральный секретарь». Он подписывался как «секретарь ЦК» и к нему обращались как секретарю ЦК. Видимо, ему импонировал такой «кулуарный» стиль управления.

Вот любопытный образчик менеджмента сталинской эпохи: секретарь Ивановского обкома партии дает телеграмму секретарю ЦК Сталину с просьбой разрешить судить группу «контрреволюционных террористов», травивших горожан пирожными. Сталин и группа его приближенных пишут одобрительные резолюции. Можно не сомневаться: контрреволюционные террористы из треста хлебопечения получили по заслугам.

А вот документ, в котором Сталин определяет — как должны действовать НКВД и региональные партийные органы при осуществлении массового террора.

В мае 1941 года в связи с назначением Сталина Председателем Совнаркома СССР Политбюро приняло постановление, в котором Андрей Жданов официально был назван заместителем Сталина по партии: «Ввиду того, что тов. Сталин, оставаясь по настоянию Политбюро ЦК Первым секретарём ЦК ВКП(б), не сможет уделять достаточного времени работе по Секретариату ЦК, назначить тов. Жданова А. А. заместителем тов. Сталина по Секретариату ЦК». Официального статуса заместителя вождя по партии не были удостоены ранее фактически выполнявшие эту роль Вячеслав Молотов и Лазарь Каганович.

Только в период войны Сталин занял ряд важнейших государственных и военных постов: Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР, Председателя Государственного Комитета Обороны и Народного комиссар обороны СССР. В этот период ему было уже не до массовых расстрелов «контрреволюционных элементов» и он занимался насущными проблемами фронта и тыла.

Борьба среди руководителей страны обострялась по мере того, как Сталин все чаще ставил вопрос о том, что на случай его смерти ему надо подбирать преемников в руководстве партией и правительством. Молотов вспоминал: «После войны Сталин собирался уходить на пенсию и за столом сказал: „Пусть Вячеслав теперь поработает. Он помоложе“. Долгое время в Молотове видели возможного преемника Сталина, но позже Сталин, который считал первым постом в СССР должность главы правительства, в частных беседах высказывал предположение о том, что он видит в качестве своего преемника по государственной линии Николая Вознесенского.

Продолжая видеть в Вознесенском своего преемника по руководству правительства страны, Сталин стал подыскивать другого кандидата на пост руководителя партии. Микоян вспоминал: «Кажется, это был 1948 год. Как-то Сталин показав на 43-летнего Алексея Кузнецова, сказал, что будущие руководители должны быть молодыми, и вообще, вот такой человек может когда-нибудь стать его преемником по руководству партией и ЦК».

Далее события повернулись трагически. В августе 1948 года скоропостижно умирает А.А. Жданов. Почти год спустя в 1949 году Вознесенский и Кузнецов стали ключевыми фигурами в «Ленинградском деле». Они были приговорены к смертной казни и расстреляны 1 октября 1950 года.

После войны состояние здоровья Сталина стало сказываться на его работоспособности. Многие документы оставались подолгу не подписанными. Он был Председателем Совета Министров, но на заседаниях Совета Министров председательствовал не он, а Вознесенский (до снятия со всех постов в 1949 году). После Вознесенского — Маленков. В феврале 1951 года было принято решение о том, что право подписи за Сталина имеют три руководителя — Маленков, Берия и Булганин, и они пользовались его факсимиле.

Георгий Маленков руководил подготовкой XIX съезда ВКП(б), который состоялся в октябре 1952 года. На съезде Маленкову было поручено выступить с Отчётным докладом ЦК, что было признаком особого доверия Сталина. Георгий Маленков рассматривался как наиболее вероятный его преемник. В последний день съезда, 14 октября, Сталин выступил с краткой речью. Это было последнее открытое публичное выступление Сталина. Процедура избрания руководящих органов партии на Пленуме ЦК 16 октября 1952 года была довольно специфичной. Сталин, вынув из кармана своего френча бумажку, произнёс: «В Президиум ЦК КПСС можно было бы избрать, например, таких товарищей — товарища Сталина, товарища Андрианова, товарища Аристова, товарища Берию, товарища Булганина…» и далее по алфавиту ещё 20 фамилий, в том числе назвал имена Молотова и Микояна, к которым он в своей речи только что без всяких оснований выразил политическое недоверие. Затем Сталин вынул из бокового кармана своего френча другую бумажку и сказал: «Теперь о Секретариате ЦК. Можно было бы избрать секретарями ЦК, например, таких товарищей — товарища Сталина, товарища Аристова, товарища Брежнева, товарища Игнатова, товарища Маленкова, товарища Михайлова, товарища Пегова, товарища Пономаренко, товарища Суслова, товарища Хрущёва». Всего в состав Президиума и секретариата Сталин предложил 36 человек.

«Вдруг с места кто-то громко крикнул: «Надо избрать товарища Сталина Генеральным секретарём ЦК КПСС!» Все встали, раздались бурные аплодисменты. Овация продолжалась несколько минут. Мы, сидящие в зале, полагали, что это вполне естественно. Но вот Сталин замахал рукой, призывая всех к тишине, и когда аплодисменты смолкли, неожиданно для членов ЦК сказал: «Нет! Меня освободите от обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР». После этих слов возник какой-то шок, воцарилась изумительная тишина… Маленков быстро спустился к трибуне и произнёс: «Товарищи! Мы должны все единогласно и единодушно просить товарища Сталина, нашего вождя и учителя, быть и впредь Генеральным секретарём ЦК КПСС». Последовали вновь гром аплодисментов и овация. Тогда Сталин прошёл к трибуне и сказал: «На Пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Я уже стар. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря!» Сидевшие в зале зашумели. Маршал С. К. Тимошенко поднялся из первых рядов и громко заявил: «Товарищ Сталин, народ не поймёт этого! Мы все как один избираем вас своим руководителем — Генеральным секретарём ЦК КПСС. Другого решения быть не может». Все, стоя, горячо аплодируя, поддержали т. Тимошенко. Сталин долго стоял и смотрел в зал, потом махнул рукой и сел.» Цитата из воспоминаний Леонида Ефремова «Дорогами борьбы и труда» (1998 г.)

5 марта 1953г. состоялось совместное заседание Президиума ЦК КПСС, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР. Заседание было скоротечным: оно продолжалось всего десять минут. Его главный итог — Сталин отправлен в отставку с поста главы правительства. Этот пост занял Маленков. На том же совместном заседании Сталин был освобожден от обязанностей секретаря ЦК. На эту должность назначили Маленкова, но в марте он передал ее Хрущеву. Через час после этого заседания Сталин умер.

Как государственный деятель Сталин занимал следующие должности: наркома по делам национальностей РСФСР (1917—1923), наркома госконтроля РСФСР (1919—1920), наркома Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (1920—1922); Председателя Совета Народных Комиссаров СССР (1941—1946), Председателя Совета Министров СССР (1946—1953). С 1941 года Сталин занимал высшие военные должности СССР: Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами СССР (с 1941), Председатель Государственного Комитета Обороны (1941—1945), Народный комиссар обороны СССР (1941—1946), Народный комиссар Вооружённых Сил СССР (1946—1947). Де-юре Сталин не имел никакой государственной власти в период 1922-1941гг.

Таким образом, Сталин с 1922 года занимал чисто бюрократическую должность главы партийного аппарата и обязан был заниматься внутрипартийными вопросами. Однако в реальности уже в конце 20-х годов он определял всю политику государства, о чем свидетельствуют тысячи подписанных им важнейших государственных документов. А к концу его правления власти у секретаря ЦК Сталина было не меньше, чем у египетского фараона. Вся страна была утыкана его бюстами и статуями, в том числе громадного размера, только вот пирамиду под гроб не построили.

Но это еще не все. Согласно Конституции РСФСР 1918г. высшими органами власти являются Всероссийский съезд Советов, ВЦИК и Совнарком. В Конституции СССР 1936г. сказано: «законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР», а «высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Союза Советских Социалистических Республик является Совет Министров СССР». В этой формально демократической конституции указывалось на независимость судей, а также независимость органов прокуратуры. Это было, конечно, полным бредом, а Советская конституция — чистейшей фикцией. На следующий год после принятия этой демократической конституции в СССР казнили 680 тысяч человек, которых судили не суды, а «тройки» без адвокатов, апелляций, в кратчайший срок и по спущенным из Москвы региональным разнарядкам.

Только в Конституции 1977 года появилось упоминание о руководящей роли партии в государстве: «Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.»

Таким образом, юридически не только секретарь ЦК Сталин, но и сама партия не имела никакой власти в СССР по крайней мере до 1977 года. Но плевать власти было на законы, как мы видим. Она требовала соблюдения законов только от простых советских граждан.

Это статуя Сталина на берегу Волго-Донского канала

Даже самые эпичные статуи Сталина не уцелели. Зато сохранились другие памятники сталинизма — остатки сталинских лагерей. Эти будут стоять долго.

Источники:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральный_секретарь_ЦК_КПСС

Устав ВКП(б) 1926г. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/vkpb1926.htm

https://otvet.mail.ru/question/76046307

https://studbooks.net/546571/istoriya/mesto_kommunisticheskoy_partii_v_mehanizme_vlasti_po_sovetskim_konstitutsiyam

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/

Источник: Конт

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