Собчак и Виторгана хотят лишить родительских прав из-за угрозы жизни сына

Не так давно юного Платона решили начать приучать к занятиям спорта. В качестве основных занятий родители выбрали для мальчика горные лыжи, чем Виторган поспешил поделиться с поклонниками. Он опубликовал кадр, на котором ребенок позирует в полной экипировке на снежном склоне горы.

«Первый раз)» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написал Максим в своем инстаграм-аккаунте. Фотографию он опубликовал в разделе сториз.

Казалось бы, занятия спортом должны благотворно повлиять на детский растущий организм, однако поклонники актера пришли в ярость от увиденного. Они тотчас же разразились резкой критикой в адрес звезды отечественного шоу-бизнеса, отмечая, что подобные экстремальные занятия не рассчитаны на маленьких детей.

«Свою жизнь не ценят, но зачем ребенка в это вовлекать?», «А ничего, что

горные лыжи являются одним из самых опасных видов спорта?», «Народ

гибнет, а они маленького ребенка заставляют этим заниматься», «Возмутительно, таких надо лишать родительских прав», – передает слова шокированных подписчиков «Экспресс газета».

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 16 Дек 2019 в 3:42 PST

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