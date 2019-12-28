Собчак и Виторгана хотят лишить родительских прав из-за угрозы жизни сына

Не так давно юного Платона решили начать приучать к занятиям спорта. В качестве основных занятий родители выбрали для мальчика горные лыжи, чем Виторган поспешил поделиться с поклонниками. Он опубликовал кадр, на котором ребенок позирует в полной экипировке на снежном склоне горы.
«Первый раз)» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написал Максим в своем инстаграм-аккаунте. Фотографию он опубликовал в разделе сториз.
Казалось бы, занятия спортом должны благотворно повлиять на детский растущий организм, однако поклонники актера пришли в ярость от увиденного. Они тотчас же разразились резкой критикой в адрес звезды отечественного шоу-бизнеса, отмечая, что подобные экстремальные занятия не рассчитаны на маленьких детей.
«Свою жизнь не ценят, но зачем ребенка в это вовлекать?», «А ничего, что
горные лыжи являются одним из самых опасных видов спорта?», «Народ
гибнет, а они маленького ребенка заставляют этим заниматься», «Возмутительно, таких надо лишать родительских прав», – передает слова шокированных подписчиков «Экспресс газета».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Археологи уверены, что затопленный храм Пернатого Змея ацтеков представляет собой модель Вселенной. Под водой специалисты обнаружили еще четыре закрытые комнаты. Достопримечательность расположена в долине Мехико и имеет название «Место богов». Все сооружения наглядно демонстрируют, как люди поклонялись высшим существам. Его обнаружили в результате раскопок в начале ХХ века. Отличительной особенностью храма является повторяющееся изображение пернатого […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Анастасия Решетова достигла космических результатов / 2 декабря
- Мнение: Письмо: «А я сижу, страшным другом» / 29 марта
- Слишком тепло: В России начали продавать банки со снегом / 24 декабря
- Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения» / 11 декабря
- Компания HP презентовала мышь Fingerprint с сенсором отпечатка пальца / 18 декабря
- Данные 267 миллионов пользователей «Фейсбука» появились в открытом доступе / 20 декабря
- Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна / 9 декабря
- Мнение: Первая газовая / 25 декабря