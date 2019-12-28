Додон рассказал об отличительных чертах Путина

Российский лидер Владимир Путин никого не наказывает, но при этом и не забывает о проступках. Кроме того, он умеет сохранять «поразительное спокойствие» даже в самых тяжелых ситуациях, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Додон сообщил об этом в рамках проекта РИА «Новости», посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают российского лидера долгие годы.
«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает», – сообщил президент Молдавии.
Он отметил, что на каждой встрече с Путиным он может откровенно обсуждать любые сложные вопросы, это позволяет «быстро достигать взаимопонимания и находить решения по тем проблемам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях» обеих стран.
«Удивительным для меня является, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений», – сказал Додон, делясь впечатлениями о встречах с Путиным.
Политик добавил, что глава российского государства «умеет сохранять поразительное
Он также выразил уверенность, что под руководством Путина РФ преодолела непростой период своего возрождения.
Ранее Додон принял приглашение Путина посетить торжества в честь 75-летнего юбилея Победы в Москве 9 мая.
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