Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии

28.12.2019, 12:04, Разное

Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ. Об этом накануне заявил первый заместитель главы Минобороны Руслан Цаликов.
По его информации, некоторые страны посредством собственных СМИ надеются провести скоординированную работу для дискредитации российских властей, военнослужащих и общественных деятелей. Впрочем, главный вектор информационного давления всё равно будет направлен именно на руководителей вооруженных сил страны. Подобные действия призваны подорвать уверенность жителей Российской Федерации в боеготовности собственной армии, уточнил Цаликов.

В заключении он отметил, что создатели данной кампании будут в любом случае использовать только «грязные методы», на что РФ в любом случае ответит «честно» и «открыто». Поэтому, чиновник призывает российских журналистов сотрудничать с ведомством во избежание негативных последствий данной инфоатаки.



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