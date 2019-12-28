Ольга Бузова решила выйти замуж за Давида Манукяна

28.12.2019, 12:04, Разное

Похоже, у Ольги Бузовой появился жених. По словам коллеги певицы, она решила выйти замуж за блогера Давида Манукяна.
По признанию артистки, она счастлива с новым возлюбленным. Эту информацию поклонники Бузовой должны были узнать в ходе новогоднего выпуска проекта «План Б», который уже сегодня выйдет на телеэкраны. Во время программы знаменитость будет разговаривать с Тимуром Батрутдиновым и признается, что обрела свое женское счастье. Звезда «Дом-2» и Давид Манукян новогодние праздники проведут на Бали, а в следующем году планируют переехать в новые апартаменты исполнительницы, расположенные в престижном доме на западе столицы, после чего будет и свадьба.

Как сообщают журналисты «Комсомольской правды», Бузова в последнее время очень часто видится с блогером и проводит с ним много времени. На просторах Сети можно увидеть трогательные сюжеты, в которых влюбленные целуют друг друга.



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