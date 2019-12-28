Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью Милой в шоу Татьяны Навки

28.12.2019, 12:04, Разное

В «Мегаспорте» проходит спектакль Татьяны Навки, в котором она выступает с Петром Чернышевым. В ходе шоу спортсмен появился на льду с годовалой дочерью Милой.
Партнер фигуриста по проекту пояснила зрителям, что в зале присутствует его наследница. После ее слов Пер Чернышев взял малышку на руки и показал ее публике. Многие россияне не сдержали эмоций в этот момент. Шоу супруги пресс-секретаря президента «Спящая красавица. Легенда двух королевств» собирает полный зал поклонников. Главную роль исполняет олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Кроме этого, 5-летняя дочь Навки Надежда Пескова также принимает участие в постановке. Она хорошо катается и может выполнить несколько сложных элементов на льду.

Старшая наследница спортсменки Александра Жулина поет в спектакле вместо Загитовой. В ходе мероприятия Чернышев и его партнерша порадовали зрителей своим номером. Несколько раз они летали над ареной с помощью специальных тросов.



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