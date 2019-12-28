МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина об «антисемитской свинье»

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД в связи с заявлением президента России Владимира Путина. Об этом сообщают РИА «Новости». Выступая на коллегии Минобороны, Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского.

«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента. Беседа была жесткая, но вполне корректная. Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны», — рассказал посол.

Андреев пояснил, что в ходе разговора речь шла о двух выступлениях Путина — на саммите СНГ и на коллегии Минобороны. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — заключил он.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — сказал Путин ранее о Юзефе Липском, который был послом Польши в Германии в 1934–1939 годах, и предлагал Адольфу Гитлеру выслать евреев в Африку на вымирание.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В своем инстаграм-аккаунте Лера Кудрявцева опубликовала фотографию со злосчастным грудным имплантом, из-за которого ей пришлось лечь под нож хирургов. Взору подписчиков предстал неприятного вида предмет, местами покрытый слизью. Как выяснилось, звезда жила с инородным предметом в теле 15 лет. Однако, по словам 48-летней знаменитости, пожизненную гарантию на такие вещи никто не дает. В описании под […]