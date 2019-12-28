В столице Сомали взорвался заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 60 человек

28.12.2019, 11:57, Новости дня

В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает Associated Press, погибли по меньшей мере 60 человек.

Член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед утверждает, что погибли более 90 человек.

Десятки раненых доставили в больницы.

В числе погибших есть полицейские, а также иностранные граждане.



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