В столице Сомали взорвался заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 60 человек

В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает Associated Press, погибли по меньшей мере 60 человек.
Член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед утверждает, что погибли более 90 человек.
Десятки раненых доставили в больницы.
В числе погибших есть полицейские, а также иностранные граждане.
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