Американские медики назвали преимущества занятий йогой во время беременности

28.12.2019, 11:47, Разное

Американские медики назвали преимущества занятий йогой для женщин во время беременности. На сайте Mayo Clinic опубликованы результаты их исследования.
Пренатальная йога минимизирует часто встречающиеся явления, с которыми сталкиваются женщины в этот период. К ним относятся тошнота, нарушения процесса сна, головная боль, дискомфорт в поясничном отделе позвоночника и другие. Благодаря упражнениям, улучшается кровообращение, что положительно отражается на здоровье будущей матери, а также на развитии плода. В числе бонусов практики медики назвали тренировку мышц безопасным способом, а также их укрепление в области таза. Занятия йогой позволяют снизить риск развития депрессивных состояний, улучшают психологический настрой беременной женщины. В ходе исследования установлено, что среди тех, кто регулярно использовал упражнения, меньше преждевременных родов и случаев рождения ребенка с весом ниже нормы.

К самым большим преимуществам йоги специалисты относят обучение технике расслабления, которая помогает не только подготовиться к процессу родов, но и во время них. Одним из важных советов, считают специалисты, является обязательная консультация гинеколога, занятия должны проходить под руководством опытного тренера в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Беременной женщине необходимо прислушиваться к своим ощущениям, контролируя состояние организма.



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