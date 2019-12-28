Американские медики назвали преимущества занятий йогой во время беременности

Американские медики назвали преимущества занятий йогой для женщин во время беременности. На сайте Mayo Clinic опубликованы результаты их исследования.

Пренатальная йога минимизирует часто встречающиеся явления, с которыми сталкиваются женщины в этот период. К ним относятся тошнота, нарушения процесса сна, головная боль, дискомфорт в поясничном отделе позвоночника и другие. Благодаря упражнениям, улучшается кровообращение, что положительно отражается на здоровье будущей матери, а также на развитии плода. В числе бонусов практики медики назвали тренировку мышц безопасным способом, а также их укрепление в области таза. Занятия йогой позволяют снизить риск развития депрессивных состояний, улучшают психологический настрой беременной женщины. В ходе исследования установлено, что среди тех, кто регулярно использовал упражнения, меньше преждевременных родов и случаев рождения ребенка с весом ниже нормы.

К самым большим преимуществам йоги специалисты относят обучение технике расслабления, которая помогает не только подготовиться к процессу родов, но и во время них. Одним из важных советов, считают специалисты, является обязательная консультация гинеколога, занятия должны проходить под руководством опытного тренера в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Беременной женщине необходимо прислушиваться к своим ощущениям, контролируя состояние организма.

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