Поклонники неоднозначно отнеслись к новогоднему макияжу Кошкиной: «Выглядит искусственно, как у куклы»

28.12.2019, 11:47, Разное

Яна Кошкина показала в Instagram фото новогоднего макияжа, однако у поклонников это вызвало неоднозначную реакцию. По словам многих, актриса выглядит искусственно и похожа на куклу.
С тех пор как представительница шоу-бизнеса нарастила ресницы и сделала татуаж, она редко прибегает к макияжу. Тем не менее одно из мероприятий Кошкина посетила, добавив в свой образ яркие акценты – стрелки и красную помаду. Такой мейкап подойдет как для вечеринки, так и для светского раута. Однако не всем поклонникам пришелся по душе внешний вид знаменитости. Особенно ей досталось за ресницы, поскольку аудитория отметила, что сейчас наращивание не в моде. Некоторым фанатам образ артистки показался искусственным, а кто-то сравнил ее с куклой.

Как отметили бьюти-эксперты, вернулся тренд на естественность и ресницы теперь ламинируют. Наращивание волос фанаты назвали «колхозом». Не забыли упомянуть и о пластической хирургии, ведь в моде снова натуральная грудь. «Верните прошлую Яну», «Слишком много макияжа», «Честно, не очень!» — писали поклонники. Кроме этого, подписчики критикуют Кошкину за увлечение инъекциями, хотя сама звезда утверждает, что у нее все настоящее. Вот только в интернете можно найти фото, на которых очень заметна разница до и после преображения актрисы.



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