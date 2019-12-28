Эксперты рассказали, какие вещи лучше спрятать от посторонних глаз в доме на Новый год

Эксперты рассказали, какие вещи лучше спрятать от посторонних глаз в доме. Они порекомендовали навести порядок в жилище перед встречей Нового года.

Быт дома должен быть организован таким образом, чтобы все вещи лежали на своих местах. Эксперты рекомендуют спрятать подальше вещи, которые посторонним видеть не желательно. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, чтобы деньги лежали в кошельке или специальной шкатулке. Увидев лежащие на виду банкноты или монеты люди могут подумать, что их проверяют на порядочность. Не исключено, что подобная небрежность может спровоцировать кого-то на плохой поступок.

Стоит убедиться, что личные предметы одежды не разбросаны по помещению. Белье, развешенное для просушивания в комнате, куда планируется приход гостей, необходимо заранее собрать и разложить. Отсутствие скоплений одежды на стульях или других не предназначенных для хранения местах зарекомендует хозяев, как аккуратных людей.

Хранение всех документов в строго определенном месте является необходимой предосторожностью. Это поможет избежать потери важных бумаг и сократит время на поиски необходимых. Драгоценности не следует оставлять на виду, так как это признак дурного тона. Данные предметы должны храниться в специальной шкатулке подальше от посторонних глаз.

К приходу гостей рекомендуется убрать предметы, имеющие отношение к религии. Пришедшие могут не поддерживать позицию хозяев, таким образом может завязаться малоприятная дискуссия. Новый год является светским мероприятием, которое не должно затрагивать религиозные вопросы.

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