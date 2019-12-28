7:40. Боевые мемы и духовная война

28.12.2019, 11:46, Новости дня

Итоги недели в субботнем выпуске 7:40



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Последнее: 28 декабря в Казахстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Алматы. В пятницу в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, погибли 12 человек, пострадали более 60. В Нур-Султане почтить память погибших казахстанцы пришли к мемориалу жертвам Голода: они прочитали молитву за упокой и возложили цветы, пишет Радио Азаттык.   В Уральске горожане […]

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