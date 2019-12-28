7:40. Боевые мемы и духовная война

Итоги недели в субботнем выпуске 7:40
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 28 декабря в Казахстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Алматы. В пятницу в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, погибли 12 человек, пострадали более 60. В Нур-Султане почтить память погибших казахстанцы пришли к мемориалу жертвам Голода: они прочитали молитву за упокой и возложили цветы, пишет Радио Азаттык. В Уральске горожане […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Собянин рассказал о помощи пострадавшим в стрельбе на Лубянке / 20 декабря
- Видео: Самые необычные проекты советских вооружений / 24 декабря
- Исполнители трека Barbie Girl группа Aqua вернется на сцену / 19 декабря
- Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского – адвокат / 20 декабря
- В ОП открылась конференция по растущему неравенству в мире / 10 декабря
- Патриарх японской политики умер в возрасте 101 года / 29 ноября
- Гольдштейн назвал три первоочередные задачи на посту главы Еврейской области / 13 декабря
- Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение в рамках «московского дела» – с уточненным местом броска бутылки / 30 ноября