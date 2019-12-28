Одному из участников нападения на журналистами «Шарий.net» сообщили о подозрении

Одному из возможных участников нападения на журналистов «Шарий.net» возле у здания Киевского апелляционного суда 24 декабря объявили о подозрении. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

29-летнего жителя Киевской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) та ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В отношении мужчины суд рассматривает другое уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой) Уголовного кодекса. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.

«Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется факт причинения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицированный по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста. – «ГОРДОН»)», — добавили в прокуратуре.

Об установлении личности напавшего на журналистов «Шарий.net» полиция Киева сообщала 26 декабря. В 2016 году мужчина напал на киевлянина с ножом, отмечали правоохранители.

24 декабря в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария. Они пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера коричневой жидкостью. В своем Telegram Шарий сообщил, что журналистов «Шарий.net» облили мочой. По его словам, Кучер написал заявление в полицию.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов. С заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое сотрудников СМИ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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