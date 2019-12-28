Одному из участников нападения на журналистами «Шарий.net» сообщили о подозрении

28.12.2019, 11:42, Новости дня

Одному из возможных участников нападения на журналистов «Шарий.net» возле у здания Киевского апелляционного суда 24 декабря объявили о подозрении. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

29-летнего жителя Киевской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) та ч. 2 ст. 296  (хулиганство) Уголовного кодекса.

В отношении мужчины суд рассматривает другое уголовное производство по  ч. 4 ст. 296 (хулиганство),  ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой) Уголовного кодекса. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.

«Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется факт причинения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицированный по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста. – «ГОРДОН»)», — добавили в прокуратуре.

Об установлении личности напавшего на журналистов «Шарий.net» полиция Киева сообщала 26 декабря. В 2016 году мужчина напал на киевлянина с ножом, отмечали правоохранители.

24 декабря в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария. Они пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера коричневой жидкостью. В своем Telegram Шарий сообщил, что журналистов «Шарий.net» облили мочой. По его словам, Кучер написал заявление в полицию.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов. С заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое сотрудников СМИ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эксперты составили рейтинг самых дорогих дронов в мире, доступных на рынке на сегодняшний день. Список открывает аппарат под названием Xactsense MAX-8, разработанный для геодезистов. Сверхмощный коммерческий квадрокоптер оснащен сразу 8 двигателями и способен переносит до 7 килограммов различного груза. Xactsense MAX-8 разгоняется до 81 км/час и может функционировать без подзарядки почти 40 минут. Цена дрона […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика