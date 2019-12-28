Профильный комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о рынке земли

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2178-10 о земельной реформе в Украине, сообщает УНН.

«Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета», – сказано в решении, которое зачитал председатель комитета Николай Сольский.

За соответствующее решение проголосовали 19 членов комитета, один был против, трое воздержались.

Кроме того, как сообщает УНН, комитет вначале заседания сформировал новую таблицу поправок, которая сожержит 4018 правок, поданных народными депутатами. Подкомитет рекомендовал принять поправки, внесенные комитетом на заседании 18 декабря, а другие – отклонить.

Затем члены комитета отменили дополнительные заседания для рассмотрения законопроекта и правок к нему. Следующее заседание комитета назначено на 15.00 15 января, хотя, согласно поручению спикера парламента Дмитрия Разумкова, они должны были состояться 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января, отмечает УНН.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что в сессионном зале законопроект о рынке земли могут рассматривать около трех месяцев.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

21 декабря лидеры парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум по законопроекту о рынке земли, согласно которому на заседание профильного комитета смогут прийти представители всех фракций и депутатских групп, которые представят свои правки. Комитет будет проводить заседания в том числе во время новогодних праздников.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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