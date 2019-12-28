Радостный муж онкобольной Заворотнюк появился в обществе юной прелестницы

Во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась премьера грандиозного ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В главных ролях, конечно же, появилась и сама жена пресс-секретаря президента, и олимпийская чемпионка Алина Загитова, и муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев.

Впрочем, внимание поклонников куда больше привлек тот факт, что в конце представления

пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду вывел на лед юную прелестницу, которую зрители вряд ли ожидали увидеть. Петр появился в обществе годовалой дочери Милы.

В конце шоу Татьяна сообщила мужчине, что его ненаглядное чадо находится в зале. Тогда Чернышев сразу же отправился к дочери, чтобы взять ее на руки и вынести на арену. Как сообщает газета «Комсомольская правда», фанаты были тронуты до слез тем, как заботливый отец целовал ручки малышке. Многие отметили, что пока Анастасия находится на лечении в клинике, папа как может старается поддерживать свое дитя.

Напомним, что сейчас у Петра довольно тяжелые времена. Супруга фигуриста актриса Анастасия Заворотнюк сражается с окнологией. По основным данным, у артистки диагностировали глиобластому – злокачественную опухоль мозга. В Сети распространяются слухи, что заболевание появилось у звезды сериала «Моя прекрасная няня» после того, как она родила спортсмену дочь Милу.

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Публикация от Новости Звезд (@instastarsnews) 28 Июл 2019 в 3:41 PDT

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Последнее: Во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась премьера грандиозного ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В главных ролях, конечно же, появилась и сама жена пресс-секретаря президента, и олимпийская чемпионка Алина Загитова, и муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев. Впрочем, внимание поклонников куда больше привлек тот факт, что в конце представления пятикратный чемпион США и двукратный […]