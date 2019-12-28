Умерла исполнительница роли Лолиты

Американская актриса Сью Лайон, известная по роли Лолиты в одноименном фильме, скончалась в возрасте 73 лет.
Друг актрисы Фил Сиракопулос рассказал, что у Лайон некоторое время назад появились проблемы со здоровьем, не уточняя, каков был характер недугов, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.
Актриса стала известна после роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию «Золотой Глобус».
Также Лайон сыграла в фильмах «Ночь игуаны», «Семь женщин» и «Вздорный человек».
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