Умерла исполнительница роли Лолиты

Американская актриса Сью Лайон, известная по роли Лолиты в одноименном фильме, скончалась в возрасте 73 лет.

Друг актрисы Фил Сиракопулос рассказал, что у Лайон некоторое время назад появились проблемы со здоровьем, не уточняя, каков был характер недугов, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Актриса стала известна после роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию «Золотой Глобус».

Также Лайон сыграла в фильмах «Ночь игуаны», «Семь женщин» и «Вздорный человек».

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