Акушерка Кейт Миддлтон: стали известны подробности двухдневной работы герцогини в лондонском роддоме

Слова благодарности герцогини сегодня были опубликованы Кенсингтонским дворцом вместе с четырьмя снимками из родильного отделения, где она провела два дня, перенимая опыт у акушерок и медсестер. На фото Кейт в бордовом платье-рубашке Michael Kors стоимостью почти 250 долларов и в любимых бриллиантовых серьгах Kiki McDonough за 3000 долларов позирует с сотрудницами больницы, а также с новорженным малышом и его родителями.

В открытом письме герцогиня отметила скромную, но бесценную работу сотрудниц роддомов в преддверии наступающего года, который Всемирная организация здравоохранения объявила годом медсестры и акушерки:

Вы всегда рядом с женщинами, когда они наиболее уязвимы. Вы ежедневно видите силу, боль и невообразимую радость. Ваша работа часто проходит за кулисами, вдали от центра внимания. Недавно мне посчастливилось лично наблюдать небольшую часть этого процесса, проведя несколько дней в родильном отделении Кинсингтонской больницы. Хотя это была не первая моя встреча с заботой и добротой акушерок по всей стране, она дала мне более широкое представление о том, какое истинное влияние вы оказываете на всех, кому помогаете, —

написала Кейт.

Отмечается, что в каких-либо медицинских процедурах Миддлтон участия не принимала, зато с повышенным интересом наблюдала за работой медсестер, акушерок и врачей. А также посещала семинары, касающихся домашних родов и поддержки женщин в первые дни материнства.

За последние несколько лет я посвятила значительную часть своей работы ранним годам-ключевому периоду развития между беременностью и 5-летним возрастом, когда дети создают важнейшие основы для жизни. Ваша роль в поддержке этой критической фазы развития выходит далеко за рамки сложной задачи успешного рождения ребенка. Помощь и утешение, которые вы оказываете родителям и родителям новорожденных, так же важны. Это имеет большое значение для укрепления доверия родителей с самого начала, оказывая пожизненное влияние на будущее счастье их детей. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете. Это была настоящая привилегия учиться у вас до сих пор, и я с нетерпением жду встречи и обучения от вас еще больше в ближайшие годы и десятилетия, —

говорится в письме герцогини.

Напомним, Кейт — не единственная из представителей королевской семьи, кто поддерживает сотрудников медслужб. Королева Елизавета II является покровительницей королевского колледжа медсестер, а ее дочь, принцесса Анна — покровительница королевского колледжа акушерок.

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Последнее: Слова благодарности герцогини сегодня были опубликованы Кенсингтонским дворцом вместе с четырьмя снимками из родильного отделения, где она провела два дня, перенимая опыт у акушерок и медсестер. На фото Кейт в бордовом платье-рубашке Michael Kors стоимостью почти 250 долларов и в любимых бриллиантовых серьгах Kiki McDonough за 3000 долларов позирует с сотрудницами больницы, а также с новорженным малышом и его […]