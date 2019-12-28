В состав Черноморского флота приняли оснащенный «Калибрами» корабль

28.12.2019, 11:19, Новости дня

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» в субботу приняли в состав Черноморского флота (ЧФ).

На корабле торжественно подняли Андреевский флаг, передает ТАСС.

Церемония прошла под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова, на ней также присутствовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, представители Севастополя и Республики Ингушетии, а также завода-изготовителя.

Всего за 2019 год в состав флота были приняты шесть кораблей и катеров, еще 16 кораблей и судов, как ожидается, ЧФ получит в 2020 году.

Таким образом, доля современных боевых кораблей и судов обеспечения в его составе флота до 70%.

МРК «Ингушетия» построен для Черноморского флота и является восьмым кораблем модернизированной серии проекта 21631 «Буян-М». Он был спущен на воду в июне и в данный момент успешно проходит испытания.

Корабли этого проекта вооружены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе высокоточным универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Назначение кораблей проекта «Буян-М» – охрана и защита экономической зоны государства.

Ранее сообщалось, что МРК «Ингушетия» с «Калибрами» завершил госиспытания.



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Последнее: Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» в субботу приняли в состав Черноморского флота (ЧФ). На корабле торжественно подняли Андреевский флаг, передает ТАСС. Церемония прошла под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова, на ней также присутствовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, представители Севастополя и Республики Ингушетии, а также завода-изготовителя. Всего за 2019 год в состав флота были приняты […]

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