Уехавшая к отцу 12-летняя дочь Борисовой заблокировала мать в соцсетях

В своем инстаграм-аккаунте Дана Борисова поделилась фото, сделанными на популярном курорте. На одной из них запечатлена местная женщина, внешность которой вызывает подозрения. Сама звезда предположила, что ранее она выглядела, мягко говоря, иначе.

После этого Борисова сделала селфи в одном из ресторанов острова, под которым ответила на вопросы подписчиков. Многие из них касались ее ссоры с 12-летней дочерью Полиной, после которой девочка уехала жить к отцу. Подписчики выражали негодование тем, что звезда не взяла с собой ребенка на отдых.

Дана Борисова призналась, что малышка не только решила жить раздельно, но и заблокировала ее в телефоне и социальных сетях. Она попросила всех, кто избежал «бана» передать ее дочери послание.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 27 Дек 2019 в 5:44 PST

«Передайте, ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ И НЕ ОБИЖАЮСЬ», – написала ведущая.

Многие фолловеры поддержали женщину, отметив ее вежливое общение даже с теми, кто желает зла. Они выразили надежду, что мать и дочь вскоре помирятся.

«Да отстаньте вы от нее. Она прекрасная. Дочь потом все поймет. Удачи вам Дана во всем», – так поддерживали Дану пользователи.

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