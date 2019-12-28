Гривна к доллару подешевела до 23,69 грн/$

28.12.2019, 11:18, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на субботу, 28 декабря. 

Курс гривны к доллару США снизился на 30 копеек – с 23,29 грн/$ до 23,69 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 61 копейку – с 25,81 грн/€ до 26,42 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю снизился с 3,77 грн / 10 руб. до 3,82 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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