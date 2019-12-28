1+1 — «большая победа» — Зеленский прокомментировал выплату «Газпромом» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафатогазу Украины» $2,9 миллиардов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, пишет «1+1». Украинские власти, как отмечается в статье, эмоционально отреагировали на эту новость. В частности, президент Владимир Зеленский назвал случившееся «большой победой».
Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук эмоционально отреагировали на то, что «Газпром» перечислил «Нафатогазу Украины» $2,9 миллиардов в счёт погашения долга, образовавшегося в соответствии с решение Стокгольмского арбитража, пишет «1+1».
Украинский лидер назвал случившееся «большой победой».
«Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 миллиардов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым договорённостям», — написал Зеленский в Twitter.
Премьер-министр Алексей Гончарук при этом подчеркнул, что оплата Россией долга — это победа, в которой он никогда не сомневался.
«Сегодня, как мы и договаривались, «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Это доказывает правильность нашей стратегии — играть честно, выполнять европейские правила и твёрдо отстаивать интересы Украины», — написал украинский премьер на своей странице в Facebook.
Как напоминает издание, в декабре 2017-го и в феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения относительно встречных исков «Газпрома» и «Нафтогаза» об условиях закупки голубого топлива Киевом, а также по транзиту российского газа по территории Украины в Европу. По итогам двух решений РФ должна была выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Сумма долга в итоге возросла до $2,918 миллиардов за счёт пени за просрочку платежа.
Уплата этого долга стала одним из условий для подписании нового 5-летнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского газа через Украину. В то же время Киев отказывается от новых исков против российской компании почти на $12 млрд. Новый договор должен быть подписан на днях, отмечает «1+1».
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