1+1 — «большая победа» — Зеленский прокомментировал выплату «Газпромом» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафатогазу Украины» $2,9 миллиардов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, пишет «1+1». Украинские власти, как отмечается в статье, эмоционально отреагировали на эту новость. В частности, президент Владимир Зеленский назвал случившееся «большой победой».



Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук эмоционально отреагировали на то, что «Газпром» перечислил «Нафатогазу Украины» $2,9 миллиардов в счёт погашения долга, образовавшегося в соответствии с решение Стокгольмского арбитража, пишет «1+1».

Украинский лидер назвал случившееся «большой победой».

«Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 миллиардов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым договорённостям», — написал Зеленский в Twitter.

Премьер-министр Алексей Гончарук при этом подчеркнул, что оплата Россией долга — это победа, в которой он никогда не сомневался.

«Сегодня, как мы и договаривались, «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Это доказывает правильность нашей стратегии — играть честно, выполнять европейские правила и твёрдо отстаивать интересы Украины», — написал украинский премьер на своей странице в Facebook.

Как напоминает издание, в декабре 2017-го и в феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения относительно встречных исков «Газпрома» и «Нафтогаза» об условиях закупки голубого топлива Киевом, а также по транзиту российского газа по территории Украины в Европу. По итогам двух решений РФ должна была выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Сумма долга в итоге возросла до $2,918 миллиардов за счёт пени за просрочку платежа.

Уплата этого долга стала одним из условий для подписании нового 5-летнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского газа через Украину. В то же время Киев отказывается от новых исков против российской компании почти на $12 млрд. Новый договор должен быть подписан на днях, отмечает «1+1».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал грузинского гражданина Важи Гаприндашвили, осужденного за незаконное пересечение границы, говорится в указе лидера республики. В документе говорится, что «в соответствии с пунктом 38 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия, руководствуясь принципами гуманности, с учетом личного ходатайства и в силу оказания содействия следствию постановляю помиловать осужденного Гаприндашвили Важу Джондоевича, 1961 […]