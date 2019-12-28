Мнение: Как школа программирует на маленькие зарплаты

В школах детей готовят к работе, всё остальное идёт необязательным фоном. «Разумное, доброе, вечное» — рекламная болтовня, которая не выдерживает минимальной проверки фактами, то есть сверки с реальной школьной программой.

Принято считать, будто школьников пытаются воспитать гармонично развитыми людьми с двумя сердцами: одним для жизни и другим для работы. На практике никаких предметов для жизни в школе не даётся вообще: разве что в сугубо необязательном, факультативном порядке.

Давайте грубо прикинем список предметов, который непредвзятый методист включил бы в программу, если бы перед ним стояла задача готовить гармонично развитых людей.

1. Психология и философия, чтобы быть счастливым и наслаждаться жизнью. Прочерк.

2. Умение общаться, чтобы заводить друзей, находить себе пару или хотя бы не наживать врагов на ровном месте. Прочерк.

3. Домашнее хозяйство, планирование бюджета, вождение автомобиля, ремонт техники, квартирные вопросы, прочий быт. Второстепенный предмет «труд».

4. Семейная жизнь, воспитание детей. Прочерк.

5. Врачи, здоровый образ жизни, диеты и физкультура. Второстепенный предмет «физкультура».

6. Внешний вид, умение одеваться, правила этикета и хороших манер. Прочерк.

7. Налоги, льготы, законы, юристы, уголовное и гражданское право. Прочерк.

Как видите, практически ничего, что может пригодиться взрослому за пределами сорокачасовой рабочей недели, в школе не рассказывают: детей учат только тому, что может пригодиться им на рабочем месте.

Математика, физика, химия и так далее — это сугубо рабочие предметы, которые, увы, не помогут избежать нелепых ошибок, которые молодёжь в таком изобилии делает иногда до самой пенсии, — не потому, что она глупа, а потому, что ей в своё время не попался опытный человек, который объяснил бы, как правильно вести себя в определённых ситуациях. Школа готовит детей к работе и только к работе, это факт.

Идём дальше. Раз уж мы выяснили, что школы готовят детей к работе, значит мы можем измерить качество этой подготовки. Успехи работающего человека измеряются очень просто — деньгами. В конце дня на табло высвечивается итоговый счёт: на какую сумму работник произвёл товаров или услуг. А раз уж школа готовит детей к работе, — выше я показал это достаточно ясно, — задача школы сделать так, чтобы выпускники школы зарабатывали побольше.

Если мы отдаём детей в футбольную школу, мы предполагаем, что они научатся играть в футбол. Если мы отдаём детей в музыкальную школу, мы предполагаем, что они научатся играть на музыкальных инструментах. Конечно, никто не ждёт, что из каждого карапуза вырастет второй Марадонна, но всё же адекватный родитель предполагает, что после нескольких лет занятий в спортшколе ребёнок будет бодро бегать по футбольному полю и уверенно бить ногой по мячу.

Схема работы всегда одна и та же.

1. Есть игра. Допустим, большой теннис.

2. Есть люди, добившиеся в этой игре успехов. Спортсмены-теннисисты.

3. Спортсмены-теннисисты, — не чемпионы, но профессиональные тренеры, — учат детей.

4. Дети участвуют в соревнованиях и показывают там какие-то результаты.

Попробуем перенести эту схему работы на обычные школы.

Игра, в которой люди зарабатывают деньги, называется экономика. Люди, которые добились в этой игре успехов, называются «бизнесмены». Именно они могут научить школьников, как правильно работать: как выбирать специальность, как строить карьеру, как управлять подчинёнными, как открывать свой бизнес, как управлять деньгами и с каким настроением начинать свой день.

Вспомните начало фильма «Жмурки». Сценаристу удалось зарисовать там очень жизненный кейс. Преподаватель вуза рассказывает студентам: «чтобы начать своё дело, нужен начальный капитал, сегодня его приобрести очень тяжело». То же самое сказал бы на месте преподавателя и обычный школьный учитель: так и так, детишки, всё плохо, вы обречены на бедность, сидите и плачьте, все булочки уже съедены злыми дядями задолго до вас.

«Играющий тренер», бизнесмен, никогда бы подобной глупости не сказал. На вопрос студента или школьника «как открыть своё дело», бизнесмен просто выдал бы с десяток историй из жизни о том, как знакомые ему Петрович или Иваныч начали с нуля и добились успеха. После чего продолжил бы: мастерскую Петровича вы можете увидеть на пересечении Садовой и Совхозной, в двух остановках от школы, а Иваныч в итоге разорился, работает сейчас замдиректора в издательстве «ГудокХаусПресс».

Бывает полезно позадавать вопрос «зачем». Первые два ответа на вопрос «зачем нужна школа» очевидны — чтобы родители могли сдать детей в «камеру хранения», пока они находятся на работе, и чтобы дети из менее благополучных семей подтягивались к минимальному культурному уровню.

Третий ответ, — «чтобы школьники готовились к взрослой жизни», — нельзя считать удовлетворительным. Пусть действующие учителя меня простят, но они разбираются в карьере и в бизнесе не лучше, чем в профессиональной игре в футбол: им не приходилось работать за пределами государственного бюрократического болота, их никто не учил профессионально делать деньги. Как же учителя могут надеяться научить школьников тому, в чём совершенно не разбираются сами?

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В школах детей готовят к работе, всё остальное идёт необязательным фоном. «Разумное, доброе, вечное» — рекламная болтовня, которая не выдерживает минимальной проверки фактами, то есть сверки с реальной школьной программой. Принято считать, будто школьников пытаются воспитать гармонично развитыми людьми с двумя сердцами: одним для жизни и другим для работы. На практике никаких предметов для жизни […]