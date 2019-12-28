Бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, подарил особняк больным детям

Детский хоспис откроется уже в 2020 году, а пока особняк приспосабливают для детей-колясочников.

Дед Мороз, не дожидаясь боя курантов, уже сделал больным детям шикарный подарок — коттедж за городом, оборудованный бассейном и бильярдом. Особняк, в котором расположится детский хоспис, оценили в 40 миллионов рублей, сообщает сегодня «Правда».

Как рассказал руководитель фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев, благотворитель «пожелал остаться неизвестным». По словам Евстигнеева, поначалу он даже не воспринял всерьез звонок бизнесмена, который сказал, что хочет подарить хоспису, открывшемуся в Омске в апреле 2019 года, загородный дом.

«Сегодня наши специалисты курируют в выездном формате 360 детей. Нам очень нужна база для постоянной реабилитации, но построить еще один объект — мы же реалисты и понимаем, что финансово это не потянуть — возможности не было. А тут этот звонок. Человек готов, более того, очень хочет подарить особняк. За городом. У него только одно условие — использоваться дом должен для помощи детям. Кто сейчас в такое поверить может? Вот и мы поначалу не поверили. Перепроверили 100 раз и объект, и дарителя. Все чисто оказалось», — рассказал глава благотворительного фонда.

И вот сейчас уже все документы оформлены и полным ходом в здании идут работы по адаптации его для детей-инвалидов, особенно колясочников: устанавливаются пандусы, специальные лестницы и лифт. А бизнесмен, подаривший особняк, продолжает активно помогать в его обустройстве. Взамен требуя одного: никому не раскрывать его инкогнито.

«К июню 2020 года примем в новом доме первых подопечных», — делится мечтой Валерий Евстигнеев.

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