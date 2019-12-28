Звезда «Реальных пацанов» была вынуждена запеть из-за страшного диагноза

Песню фанаты оценили по достоинству. Многие пришли к выводу, что Марина не только талантливая актриса, но и вполне неплохая певица. Начиная свою вокальную карьеру, знаменитость даже шутила, что таким образом решила расширить свою сферу деятельности.
«Теперь я еще и пою, очень надеюсь, мои песни будут поднимать вам
настроение не меньше, чем моя актерская деятельность. И видеться с вами
мы теперь будем не только на моих спектаклях, но и на моих сольных
концертах», – рассказывала Федункив.
Впрочем, уже позже выяснилось, что желание петь – не дань своевольным прихотям, а необходимость. Актрисе поставили жуткий диагноз – астма, и чтобы хоть как-то облегчить свое состояние звезда сериала «Реальные пацаны» должна теперь таким образом тренировать свою дыхательную систему.
«Мне врач рекомендовал петь, чтобы астма меньше давала о себе знать. Я
подумала: «А чего я это делать буду бесплатно?» Решила записать песню. У
меня открылись новые грани: думаю, что ярче этого события ничего быть
не может. Тут и здоровье, и деньги. А вообще для меня сейчас время не
простое. Мы все время ругаемся под конец года – так повелось в нашей
семье. Собираемся вместе и начинаем выяснять, у кого что наболело», – передает слова артистки издание StarHit.
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Последнее: Песню фанаты оценили по достоинству. Многие пришли к выводу, что Марина не только талантливая актриса, но и вполне неплохая певица. Начиная свою вокальную карьеру, знаменитость даже шутила, что таким образом решила расширить свою сферу деятельности. «Теперь я еще и пою, очень надеюсь, мои песни будут поднимать вам настроение не меньше, чем моя актерская деятельность. И […]
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