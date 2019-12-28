Прокурор Донской о смене группы прокуроров по делу экс-беркутовцев: Для нас это стало полной неожиданностью

Прокурор по делу экс-бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняют в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, Алексей Донской заявил журналистам 27 декабря, что смена группы прокуроров во время судебного заседания стала для него неожиданностью. Об этом сообщает УНИАН.

«Я в этом деле с лета 2014 года… Для нас это стало полной неожиданностью. Меня и раньше отстраняли от дел, это было во времена [второго президента Украины Леонида] Кучмы. Но так, чтобы в судебном заседании было представлено постановление об изменении группы прокуроров – это у меня впервые в жизни», – сказал он.

Донской отметил, что причины для смены группы прокуроров четко обозначены в Уголовно-процессуальном кодексе.

«Это может быть болезнь прокурора, его увольнение, невозможность по другим причинам выполнения обязанностей или неэффективное поддержание им государственного обвинения», – заявил прокурор.

Он высказал сомнения, что проект постановления готовил генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Там есть существенные ошибки и по номерам уголовных производств, и по квалификации. Сейчас я не получил от руководства ГПУ ни подтверждения, ни опровержения, что такое постановление действительно выносилось… К настоящему времени мы не понимаем наш статус в этом производстве», – заявил прокурор.

Донской также прокомментировал информацию СМИ, что экс-беркутовцев, возможно, готовят к обмену удерживаемыми лицами с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«В Уголовном кодексе нет такого основания как «обмен» для изменения меры пресечения и мы не можем идти навстречу кому-либо и каким-либо политическим обстоятельствам для этого. Есть обоснованность обвинения и риск – это исключительные обстоятельства, учитываемые при избрании или изменении меры пресечения», – сказал он.

В комментарии «Громадському радіо» Донской отметил, что если постановление о смене группы прокуроров окажется необоснованным, его будут обжаловать.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой. Заседание продолжится 28 декабря.

По информации «Громадського», украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать экс-беркутовцев в ОРДЛО.

Донской 23 декабря заявлял, что он и другие прокуроры не намерены ходатайствовать об изменении мер пресечения экс-беркутовцам, так как для этого нет оснований.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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