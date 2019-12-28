Тейлор поддержал идею введения миротворцев на Донбасс

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор поддерживает идею введения миротворческой миссии на Донбасс. Он заявил об этом в интервью изданию ZN.ua, опубликованном 26 декабря.

«Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы из Донбасса уйдут, а Украина, в конечном итоге, восстановит свой контроль… элементом этого могло бы быть введение международных сил. Эта идея витала в умах определенное время, и я слышал, что министр иностранных дел Украины [Вадим Пристайко] недавно вновь вспомнил об этой возможности. Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть», – сказал Тейлор.

Он добавил, что такое решение может быть «промежуточным шагом между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним».

Тейлор отметил, что работу миссии должен утвердить Совет безопасности ООН.

«По такому решению Совбеза, страны, в которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить в Донбасс. Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент в Донбасс. В центре Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить», – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Пристайко 18 сентября заявлял, что Украина будет пытаться решить военный конфликт на Донбассе на основе Минских соглашений, введение миротворческой миссии рассматривается как один из шагов в случае, если достичь мира не удастся.

13 декабря глава МИД сказал, что Киев может вернуться к обсуждению идеи введения миротворцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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