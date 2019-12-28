«Отвечал грубо»: Лукашенко ушел от вопросов после антироссийской выходки

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем видеоблоге признался, что ему было трудно вести интервью с президентом Беларуси. По его словам, Александр Лукашенко является хитрым, ловким и жестким лидером.
Венедиктов отметил, что глава государства отвечал грубо и пытался разговаривать о своем. Чтобы вывести его на чистую воду, журналисту пришлось «колоть его пятку тонкой иглой». Однако даже при этом политик хорошо реагировал.
«Он о своем. И поэтому здесь надо было тоненькой иглой колоть пятку с тем, чтобы поворачивался. Но он, надо сказать, реагировал хорошо, мне понравилось, он отвечал хорошо. Он отвечал грубо, он отвечал на вопрос. Он ушел от двух вопросов», – сказал главный редактор «Эхо Москвы».
Ранее журналисты поймали Лукашенко на антироссийской выходке: оказалось, что в Беларуси практически запретили вещание одного из основных российских телеканалов – «Россия 24». При этом в списке разрешенных оказался украинский «UA-TV», на котором Россию освещают в качестве агрессора и оккупанта.
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