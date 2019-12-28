Мнение: Девочка сама виновата

Ну, что: вы не передаёте меня удивлять. Точнее, некоторые из вас. В комментариях к посту о 47-летнем борове, уговорившем в Интернете 12-летнюю девочку уйти от родителей и 3 дня её сношающему на съёмной квартире, я наткнулась на ваше извечное: «Сама виновата».



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

А вот, что в голове у двенадцатилетней девочки. которая ищет приключений и успешно находит их.



Зачем девочка присылала интимные снимки в 12 лет? И еще сбежала из дома от родителей?

Девочка распространяет детскую порнографию в 12 лет. Ей 12 лет, а не ребенок. Еще каких 4 года ее за это могут посадить в тюрьму. Глупости пишите.

Когда вы взваливаете ответственность на женщин за то, что им втащили их законные мужья, мне становится противно.

Противно от понимания того, что наша среднестатистическая баба лучше будет битой, чем одинокой. Особенно, если бьют не сильно, а в воспитательных целях дают леща, как это, по его же собственному признанию, делает колченогий футболист Тарасов.

А уж если нашу бабу не тревожить даже лёгкими оплеухами, а всего-навсего иногда посылать её в жопу, называть овцой или на неё орать, как на нассавшего на ковёр щенка, то и вообще жить можно, не так ли, гражданочки?

У нашей бабы есть одна крайне отвратительная мне черта: мужику она может простить всё. Не от большой, правда, любви, а от огромного страха остаться одной. Без, омерзительного, но всё же мужика. Плохого отца. Плохого мужа. Плохого любовника.

Наша баба мирится с пузом мужика, его невниманием к ней, жадностью, бытовым алкоголизмом, тем, что у него на неё — не стоит, его отвратительным стилем в одежде, нездоровой привязанностью к дуре-мамаше, чванливостью и т.д. Продолжите список сами.

Каким бы чмом ни был мужик, наша баба будет эпилировать писечку ему в угоду, наращивать волосики, красить реснички и глотать.

Глотать она будет всё. Вот вообще всё.

Посмотрите ещё раз на борова-педофила. Он женат. Наверняка не трахал жену, потому стоит у него на 9-12-летних девочек, а не на половозрелых, рожавших тёток.

И, тем не менее, она с ними жила. Без секса, с его дебильными заскоками и играми в «войнушку», с его мерзкой харей, пивным животом и кисками на юных сиськах в соцсетях.Жила и глотала.

И это, знаете ли, очень противно. Лично мне противно наблюдать за такими вот обоссанными, всегда и во всём виноватыми, цепляющимися за самого паршивого мужика вами.

Но вот вы начинаете обвинять девочку в том, что она сама спровоцировала мужика, сама к нему пришла, когда пытаетесь оправдать свинью, который лез к ребёнку в Интернете и, в конце концов, залез на неё и в реале, мне становится страшно.

Страшно жить в обществе, где на бумаге у женщины — точно такие же права, как и у мужчины, а по факту — полное Средневековье в головах. Что у баб, что у мужиков.

Уж лучше я буду феминисткой. Вот, правда.

Источник: Лена Миро

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