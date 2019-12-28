Стрельба произошла во время съемок клипа в США

Два человека погибли, шестеро пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Гонсалес сообщил, что, по предварительным данным, несколько мужчин снимали видеоклип, когда началась стрельба, передает РИА «Новости».

«Мы теперь считаем, что число жертв стрельбы составляет по меньшей мере восемь. Группа латиноамериканцев (двадцатилетних) снимали видеоклип на парковке, когда неизвестные подозреваемые проезжали мимо и открыли огонь по группе», – говорится в сообщении шерифа.

Ранее при стрельбе на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек.

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