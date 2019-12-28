Мнение: Столкновение в Ливии: что русские и турки не поделили в Северной Африке

Похоже, наша теплая «дружба» с Турцией в ближайшее время подвергнется очередному серьезному испытанию. Москва и Анкара могут вновь опосредованно столкнуться между собой, но уже не в Сирии, а в Ливии. Что же русские и турки не поделили между собой на севере Африки?

Напомним, после агрессии НАТО Ливия представляет собой «лоскутное одеяло» из городов-государств и племенных союзов, ведущих между собой непрерывную гражданскую войну. Положить ей конец может только решительная победа одной их сторон. Крупнейших игроков на карте два: правительство национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС), признанное ООН и базирующееся в Триполи, и Парламент страны, которому подчиненная Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Минувшей весной войска Хафтара предприняли неожиданный марш-бросок на Триполи с тем, чтобы взять столицу под контроль, но увязли под ее стенами.

Ситуация усугубляется тем, что за обеими сторонами конфликта стоят сильные внешние игроки. Так, покровителями ПНС являются Турция и Катар, ЛНА – Египет, ОАЭ и, по слухам, Франция. Позиция Кремля весьма непростая. С одной стороны, Россия официально признает законность власти правительства Сараджа, с другой стороны, в Москве фельдмаршала Хафтара тепло встречали как уважаемого гостя на уровне главы оборонного ведомства, где также присутствовал «повар Путина», олигарх Евгений Пригожин, считающийся «крестным отцом» ЧВК «Вагнер». О том, что на стороне Хафтара под стенами Триполи, по всей видимости, воюют российские военспецы, мы рассказывали ранее.

Блицкриг фельдмаршала провалился, война приобрела вязкий позиционный характер. И вот теперь все может резко перемениться. О готовности ввести войска в Ливию на помощь ПНС заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Решение может быть принято в начале следующего года. Правительство Сараджа уже попросило Анкару о военной помощи. Получается ситуация, зеркальная сирийской, когда турки будут действовать на основании мандата официальных властей Ливии, а россияне – как «тени». Столкновение турецкого спецназа при поддержке тяжелого вооружения и авиации не сулит «вагнеровцам» на столь удаленном ТВД ничего хорошего.

Но почему же Анкара решила пойти на обострение именно сейчас? Неужели дело только в желании выставить Кремль с территории бывшей Османской империи?

Судя по всему, дело все-таки не в России. Как известно, Турция сегодня испытывает серьезные экономические проблемы. Анкара большие надежды возлагает на энергетические проекты, намереваясь превратиться в крупный газовый хаб. С этой целью она дала добро на «Турецкий поток» и газопровод ТАНАП. Однако теперь в средиземноморском регионе нарисовался серьезный ему конкурент — газопровод EastMed. По последним сообщениям, этот трубопровод все-таки будет построен совместно Израилем, Грецией и Кипром. Одним из поставщиков ресурсов для газопровода может стать Египет с его месторождением Zorh.

Вообще, планы Каира превратить свою страну в региональный газовый хаб известны давно. Но рядом имеется Турция ровно с такими же амбициями и аппетитами на долю в европейском газовом рынке. В этом контексте в Ливии Анкара будет воевать не столько против России, сколько опосредованно против своих прямых конкурентов по газовым проектам в Средиземноморье. Введение турецкого воинского контингента на север Африки, начало активных боевых действий, открытие военных баз – все это будет угрозой, в первую очередь, Египту, Израилю и греческой части Кипра.

У Кремля будет выбор: продолжить негласную поддержку Хафтара с неясными перспективами или разделить Ливию на сферы влияния с Турцией и отойти в сторону, наблюдая, как другие дерутся между собой. В определенном смысле борьба Анкары против EastMed на европейском рынке выгодна и «Газпрому».

Автор: Сергей Маржецкий

Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12529-stolkn…

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Источник: Конт

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