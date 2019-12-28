Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО пройдет по формуле «87 на 55» – «омбудсмен ДНР»

28.12.2019, 10:18, Новости дня

Дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей преварительно согласована, заявила «обмудсмен ДНР» Дарья Морозова 27 декабря в эфире канала «Россия 24». 

По ее словам, обмен пройдет 29 декабря по формуле «всех установленных на всех установленных». Украина выдаст 87 человек, «ЛНР» и «ДНР» – 55, утчерждает Морозова.  

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря. 

В обмене могут принять участие Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков, которые подозреваются в захвате здания милиции в Мариуполе в 2014 году (на этой неделе суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство), а также Николай Бутрименко, обвиняемый по делу о гибели 10 украинских спецназовцев на Донбассе в 2014 году (суд тоже отпустил его под личное обязательство). 

Кроме того, в список на обмен внесены Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году, в результате чего погибло четыре человека. Ожидается, что 28 декабря им огласят приговор. Прокурор Владимир Лымарь заявил, что считает вину всех троих доказанной, но попросил суд до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, поскольку Россия «принципиально» настаивает на их обмене.

По информации «Громадського», украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО и пять бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 28 декабря апелляционный суд продолжит рассматривать ходатайства экс-беркутовцев об изменении им меры пресечения.

Также, по данным «Думской», Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, в том числе подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также «ряд других лиц с подобными обвинениями». Издание пишет, что их тоже готовят к обмену.  

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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