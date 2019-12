Импичмент Трампа. Байден не намерен давать показания в Сенате

Бывший вице-прездент США Джо Байден, который собирается баллотироваться в президенты от Демократической партии, не намерен давать показания в Сенате Конгресса США по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом Байден сказал в интервью Des Moines Register, которое вышло 27 декабря.

Байден считает, что его показания в Сенате могут отвлечь внимание от самого Трампа и процесса импичмента. По словам политика, журналисты, вместо того, чтобы сосредоточиться на Трампе, будут «неделями освещать», что Байден сказал в Сенате.

Бывший вице-президент также заявил, что Трамп нарушил американскую конституцию.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

