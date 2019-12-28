Третий этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Casual

Каждую неделю мы публикуем фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

На этой неделе героинями голосования, посвященного лучшим образам в стиле casual, стали: поддержавшая тренд total black Ксения Собчак в куртке Misbhv; Юлианна Караулова, в образе которой ковбойский стиль — и его «представители» сапоги-казаки — сочетался с классикой — пиджаком и топом Arket; Наталья Давыдова, не побоявшаяся воспротивиться дресс-коду black tie и появившаяся на торжественном вечере в кожаном костюме Tom Ford; Нино Нинидзе в Lesyanebo, доказавшая, что превратить классический костюм в экстравагантный возможно за счет одной только массивной броши; Наталья Подольская в пальто Versace, сделавшая ставку на игру фактур и объемов; Полина Гагарина, в образе которой черные аксессуары контрастировали со светлой одеждой Sportmax.

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опросЧей образ лучше? Третий этап конкурса "Самые стильные в России-2020": CasualКсения СобчакЮлианна КарауловаНаталья ДавыдоваНино НинидзеНаталья ПодольскаяПолина Гагарина

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